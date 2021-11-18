Путин раскритиковал Польшу за применение слезоточивого газа против беженцев

Президент России Владимир Путин раскритиковал польских силовиков за применение водомётов и слезоточивого газа против мигрантов на границе Польши и Белоруссии. По его мнению, Запад использует миграционный кризис для давления на Минск, но при этом забывает о собственных гуманитарных обязательствах. Об этом российский лидер заявил в ходе выступления на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

Нельзя не видеть также, что западные страны используют миграционный кризис на белорусско-польской границе как новый повод для напряжения в близком для нас регионе, для давления на Минск, и при этом забывают собственные обязательства в гуманитарной сфере, — сказал Путин.

Комментируя ситуацию на границе Польши и Белоруссии, российский лидер заявил, что ему жалко находящихся там детей беженцев.

Первое, что приходит в голову: ну детей жалко просто, ну маленькие дети там. Нет, поливают туда водой и слезоточивым газом, гранаты бросают туда, — подчеркнул глава государства.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

16 ноября мигранты начали ломать заграждение на нейтральной полосе и бросать камни и бутылки в польских силовиков. В ответ они применили слезоточивый газ. В ночь на 17 ноября небольшие группы беженцев несколько раз пытались прорваться через белорусско-польскую границу.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что численность беженцев, находящихся сейчас на территории Белоруссии, составляет 20 тысяч человек. Политик рассказал, что если поток нелегальных мигрантов удастся остановить, то ЕС поможет им вернуться на родину.