16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Путин провёл телефонный разговор со спецпредставителем президента США Керри

12:59, 14 июля 2021
Джон Керри Джон Керри Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Российский лидер Владимир Путин и спецпредставитель американского президента Джон Керри провели телефонный разговор, в котором обсудили вопросы климата. Об этом сообщает сайт Кремля.

Джон Керри, который находится в Москве с рабочим визитом, информировал о прошедших встречах с российскими коллегами, в ходе которых обсуждались различные аспекты международной климатической повестки, — говорится в сообщении.

Российский лидер заявил, что в Москве придают большое значение достижению целей Парижского соглашения и выступают за профессиональный диалог в этом направлении. В ходе разговора стороны затронули вопросы подготовки 26-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата, которая должна пройти в Глазго.

В целом констатировано, что климатическая проблематика — одна из областей, в которых у России и США имеются общие интересы и близкие подходы, — сообщает пресс-служба Кремля.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео