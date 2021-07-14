Путин провёл телефонный разговор со спецпредставителем президента США Керри

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Россия и Китай широко освещали свою помощь другим странам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Его слова приводит Associated Press.

По его мнению, Россия и Китай с помощью поставок вакцин хотели предъявить ряду стран свои политические требования. Маас считает, что подобные меры следует отвергнуть. Чтобы предотвратить это, мы в первую...