Путин провёл телефонный разговор со спецпредставителем президента США Керри

Российский лидер Владимир Путин и спецпредставитель американского президента Джон Керри провели телефонный разговор, в котором обсудили вопросы климата. Об этом сообщает сайт Кремля.
Джон Керри, который находится в Москве с рабочим визитом, информировал о прошедших встречах с российскими коллегами, в ходе которых обсуждались различные аспекты международной климатической повестки, — говорится в сообщении.
Российский лидер заявил, что в Москве придают большое значение достижению целей Парижского соглашения и выступают за профессиональный диалог в этом направлении. В ходе разговора стороны затронули вопросы подготовки 26-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата, которая должна пройти в Глазго.
В целом констатировано, что климатическая проблематика — одна из областей, в которых у России и США имеются общие интересы и близкие подходы, — сообщает пресс-служба Кремля.