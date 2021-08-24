Путин и Си Цзиньпин обсудили Афганистан

Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл телефонные переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Главы государств обсудили ситуацию в Афганистане. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

25 августа состоялись телефонные переговоры между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным, — говорится в сообщении.

Си Цзиньпин выразил мнение, что власти этой страны должны дистанцироваться от всех террористических организаций. Он заявил, что КНР готова укрепить взаимодействие и координацию с РФ по вопросам Афганистана.

Ранее Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор и обсудили ситуацию в Афганистане, где власть захватили боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ). Они подчеркнули важность коллективных усилий для установления стабильности и безопасности в стране. Россия и Индия условились о формировании двустороннего канала для постоянных консультаций по этому вопросу.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск. 15 августа боевики «Талибана» без единого выстрела захватили Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, талибы объявили о полном контроле над страной.

Талибы заявили о намерении создать совет из 12 человек для управления Афганистаном. В него могут войти глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль аль-Рахман Хаккани.