Путин и Эрдоган обсудили спецоперацию и эвакуацию граждан Турции с Украины

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган по телефону обсудили ситуацию на Украине, сообщает пресс-служба Кремля. В частности, речь шла о переговорах Москвы и Киева по урегулированию. Особый акцент был сделан на гуманитарных вопросах.

Эрдоган выразил признательность за содействие в эвакуации с территории Украины турецких граждан, а также безопасный выход судов с турецкими грузами из российских портов в акватории Азовского моря, — говорится в сообщении.

Также Путин рассказал Эрдогану о ходе переговорного процесса с Киевом.

В свою очередь в канцелярии Эрдогана сообщили, что Турция «сохраняет искренний подход, который она демонстрировала с самого начала, для обеспечения мира между Россией и Украиной».

Заявив, что если будет объявлено постоянное прекращение огня, будет открыт путь к долгосрочному урегулированию, президент Эрдоган выразил искреннее желание положительных результатов от переговоров между Россией и Украиной, — сказано в сообщении канцелярии.

Ранее сообщалось, что Москва не против предложения Киева о посредничестве Анкары в переговорном процессе и статусе гаранта безопасности Украины, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Анкара высказала готовность организовать на своей территории встречу президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского, однако пока говорить о сроках слишком рано.