Путин оценил уровень сотрудничества России и Китая

Читайте нас в Google Новости

Россия и Китай вывели двусторонние отношения на беспрецедентную высоту. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Его слова приводит ТАСС.

Нам удалось вывести российско-китайские отношения на беспрецедентную высоту, сделать их образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке, — подчеркнул Путин.

Президент РФ отметил, что за последние 20 лет странам удалось существенно нарастить внешнеполитическое взаимодействие. Российско-китайское сотрудничество играет стабилизирующую роль в мировых вопросах на фоне усиливающейся геополитической турбулентности. Также он считает важным отсутствие территориальных претензий между РФ и КНР.

Ранее Путин и Си Цзиньпин объявили о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Переговоры политиков приурочены к 20-летию подписания соответствующего договора.