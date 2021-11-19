Путин продлил договор с Китаем об уведомлениях о пусках ракет

Президент России Владимир Путин ратифицировал протокол о продлении соглашения с Китаем об уведомлениях о пусках баллистических и космических ракет. Теперь договор действует до 16 декабря 2030 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно соглашению, Россия и Китай обязуются предоставлять друг другу информацию о готовящихся и состоявшихся пусках баллистических и космических ракет-носителей. Кроме того, в документе уточняются временные рамки предоставления подобных уведомлений, срок их действия и перечень необходимых данных.

Ранее Путин, выступая на заседании коллегии МИД РФ, заявил, что Россия и Китай намерены расширять сотрудничество, несмотря на попытки западных партнёров помешать этому и вбить клин между Москвой и Пекином. Президент добавил, что Москва будет реагировать на данные действия Запада дальнейшим расширением взаимодействия в политике, экономике, в других сферах, а также координацией шагов на международной арене.

В ответ официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что Пекин будет постоянно укреплять стратегическое партнёрство с Москвой. По его словам, власти КНР высоко ценят слова российского лидера.