Путин продлил договор с Китаем об уведомлениях о пусках ракет

Президент России Владимир Путин ратифицировал протокол о продлении соглашения с Китаем об уведомлениях о пусках баллистических и космических ракет. Теперь договор действует до 16 декабря 2030 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно соглашению, Россия и Китай
Ранее Путин, выступая на заседании коллегии МИД РФ, заявил, что Россия и Китай намерены расширять сотрудничество, несмотря на попытки западных партнёров помешать этому и вбить клин между Москвой и Пекином. Президент добавил, что Москва будет реагировать на данные действия Запада дальнейшим расширением взаимодействия в политике, экономике, в других сферах, а также координацией шагов на международной арене.
В ответ официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что Пекин будет постоянно укреплять стратегическое партнёрство с Москвой. По его словам, власти КНР высоко ценят слова российского лидера.