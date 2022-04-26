Путин призвал освободить мирных жителей с «Азовстали»

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гуттерешом призвал украинских военных освободить мирных жителей с «Азовстали», если они действительно там есть, передаёт его слова РИА Новости. Глава государства заявил, что в случае отказа ВСУ отпустить гражданских, они ничем не будут отличаться от террористов из ИГИЛ (организация признана в России террористической, деятельность запрещена).

Да, действительно, мы слышим от украинских властей, что там есть гражданские люди. Но тогда военнослужащие украинской армии обязаны их выпустить. Или они тогда действуют как террористы во многих странах мира, как ИГИЛ в Сирии, прикрываясь гражданским населением, — пояснил он.

Ранее в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин также объявил о необходимости приказа украинским военным со стороны Киева сложить оружие на «Азовстали».

26 апреля в Москве началась встреча Путина с Гуттерешом, в ходе которой была обсуждена ситуация на Украине, в том числе конкретно в Мариуполе и на металлургическом комбинате «Азовсталь». Эти переговоры стали первым контактом с начала спецоперации.

Ранее Путин заявил, что Киев изменил позицию по урегулированию конфликта на Украине, «вынеся за скобки» вопросы безопасности Крыма и Севастополя. Он подчеркнул, что Москва при этом от переговоров не отказывается и надеется достичь компромисса по Украине на дипломатическом треке.