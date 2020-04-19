Путин призвал не спешить с расширением ЕАЭС

https://static.news.ru/photo/eb717cf6-8234-11ea-b806-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евразийская экономическая комиссия - ЕЭК/facebook.com

Сейчас не следует спешить с расширением Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такое мнение высказал президент России Владимир Путин.

Он отметил, что ЕАЭС не спешит к расширению и «перепрыгиванию через определённые этапы».

Мы смотрим на то, как развиваются интеграционные процессы в других регионах мира, в той же Европе возникло много сложностей, — цитирует Путина ТАСС.

Он добавил, что ЕАЭС в определённом смысле идеален, поскольку сложившаяся в нём система отношений позволяет добиваться компромиссов «без выкручивания рук», на добровольной основе.

Сейчас в ЕАЭС входят пять стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Организация существует с 2014 года. Её смысл в экономической интеграции государств на манер Евросоюза. Договор о ЕАЭС провозглашает свободу движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.

Как писал NEWS.ru, Владимир Путин принял участие во встрече членов Высшего Евразийского экономического совета, которая проводится по видеосвязи. По словам пресс-секретарь главы страны Дмитрия Пескова, главными темами конференции стали обсуждение совместных действий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и поддержание экономической стабильности государств — членов Евразийского экономического союза.