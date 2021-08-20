Путин призвал не допустить развала Афганистана

Президент России Владимир Путин заявил, что после прихода к власти в Афганистане талибов нельзя допустить развала этой страны. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, нужно прекратить навязывание сторонних ценностей извне, а также перестать строить демократии в других государствах.

Важно не допустить проникновения террористов в сопредельные с Афганистаном страны, в том числе под видом беженцев, — считает глава государства.

Российский лидер заявил, что тема Афганистана стала одной из приоритетных на переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель.

В силу стремительного развития событий в Афганистане мы уделили этой теме одно из приоритетных значений, — подчеркнул Путин.

Политик добавил, что запрещённое в России движение «Талибан» контролирует практически всю территорию страны. Путин заявил, что нужно исходить именно из этих реалий и важно не допустить развала афганского государства.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент Ашраф Гани бежал из страны. Талибы объявили о полном контроле над Афганистаном. Они планируют создать временное правительство. Страна будет жить по законам шариата.