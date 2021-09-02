Путин призвал к защите от размещения ракет США на территории Японии

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Новые антиковидные ограничения, вводимые в Турции с 6 сентября, не коснуться российских туристов. Об этом сообщается на сайте турецкого посольства в Москве.

Согласно нововведениям, лица, которые не прошли вакцинацию или не переболели коронавирусом, не будут допускаться до участия в массовых культурных мероприятиях, поездках в общественном транспорте, а также междугородных автобусах самолётах и...