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Путин призвал к защите от размещения ракет США на территории Японии

11:51, 03 сентября 2021
Путин призвал к защите от размещения ракет США на территории Японии Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Президент России Владимир Путин призвал учитывать существующие реалии и возможное будущее при заключении мирного договора с Японией. Об этом он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Мы должны учитывать имеющиеся реалии, одна из них заключается в том, что при разговорах о мирном договоре мы должны обеспечить и мирное будущее, а это значит, что мы должны быть гарантированно защищены от неожиданностей, связанных с возможным размещением американских вооружённых сил и тем более ракетных ударных систем вблизи от наших границ, — заявил российский лидер.

Ранее президент России Владимир Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора между Россией и Японией. Он подчеркнул, что Россия всегда говорила о необходимости уважать результаты, закреплённые в международных документах, а РФ и Япония заинтересованы в нормализации отношений. 

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