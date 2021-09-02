Путин призвал к защите от размещения ракет США на территории Японии

Президент России Владимир Путин призвал учитывать существующие реалии и возможное будущее при заключении мирного договора с Японией. Об этом он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Мы должны учитывать имеющиеся реалии, одна из них заключается в том, что при разговорах о мирном договоре мы должны обеспечить и мирное будущее, а это значит, что мы должны быть гарантированно защищены от неожиданностей, связанных с возможным размещением американских вооружённых сил и тем более ракетных ударных систем вблизи от наших границ, — заявил российский лидер.
Ранее президент России Владимир Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора между Россией и Японией. Он подчеркнул, что Россия всегда говорила о необходимости уважать результаты, закреплённые в международных документах, а РФ и Япония заинтересованы в нормализации отношений.