Путин признался, что будет скучать по Меркель

https://static.news.ru/photo/cbe1d7f6-c5da-11eb-a0d9-96000091f725_660.jpg Ангела Меркель, Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что поддерживает хорошие деловые отношения с канцлером Германии Ангелой Меркель и будет скучать по ней как по коллеге. Его слова приводит РИА Новости.

Обязательно [буду скучать]. Я не знаю, кто будет вместо неё. У нас действительно с Ангелой сложились деловые отношения, и я её очень высоко ценю, — ответил глава государства на вопрос, будет ли он скучать по Меркель, когда в сентябре она уйдёт со своего поста.

Российский лидер считает немецкого канцлера прямым и опытным политиком, который последовательно умеет отстаивать свою позицию. Ему хотелось бы, чтобы в вопросе отношений с Москвой новое немецкое правительство действовало стабильно и надёжно.

В августе 2019 года Ангела Меркель подтвердила своё решение уйти из большой политики осенью 2021 года. Она занимает пост канцлера с 22 ноября 2005 года, что делает её одним из влиятельнейших европейских и мировых политиков. Меркель заявляла, что не хотела бы занимать политические посты после истечения полномочий. Она рассказала, что и дальше планирует быть публичным человеком, но не готова к активным действиям.