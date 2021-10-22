Путин примет участие в саммите G-20 дистанционно

Президент России Владимир Путин 25–31 октября примет участие в ряде международных саммитов. В списке запланированных мероприятий, помимо прочего, у президента участие в G-20 дистанционно. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Кроме того, глава государства присоединится к саммиту АСЕАН и к Восточноазиатскому саммиту. Детали проведения мероприятий на данный момент не сообщаются.

Ранее Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. Российский лидер заявил о готовности принять участие в саммите G20 («Большой двадцатки»), который состоится в конце октября в Риме, по видеосвязи.

Путин и Драги обсудили подготовку к предстоящему мероприятию. Кроме того, они обменялись мнениями по ситуации в Афганистане. Лидеры двух государств затронули и ряд вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической области.

Саммит лидеров G20 пройдёт в итальянской столице Риме с 30 по 31 октября.