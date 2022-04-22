Генсек ООН Гутерриш прибудет в Москву для встречи с Путиным и Лавровым

Президент России Владимир Путин примет генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который 26 апреля прибудет в Москву для проведения переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. Отмечается, что в офисе Гутерриша подтвердили его отправку 25 апреля в Москву для встречи с российским лидером и главой дипведомства.

Во вторник, 26 апреля, в Москву для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым прибудет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он также будет принят президентом России Владимиром Путиным, — сказал Песков.

Антониу Гутерриш направил письма президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой принять его в Москве и Киеве, об этом ранее сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Ранее Гутерриш призвал установить на Украине с 21 апреля четырёхдневное «пасхальное перемирие». Также он предложил открыть новые гуманитарные коридоры для вывода мирного населения из зон боевых действий. Киев идею о «пасхальном перемирии» поддержал.