Путин прилетел в Женеву на переговоры с Байденом

https://static.news.ru/photo/cafc014a-ce90-11eb-a25a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Президент России Владимир Путин прилетел в Женеву на переговоры с главой Белого дома Джо Байденом.

Путин и Байден встретятся сегодня на вилле Ла Гранж. Начало мероприятия запланировано в 13:35 по местному времени в Женеве (в 14:35 мск). Переговоры с американской делегацией пройдут в узком и в широком составе. Расширенная встреча двух лидеров состоится в 15:55 мск, второй её раунд состоится в 17:40 мск. После завершения мероприятия стороны проведут совместную пресс-конференцию.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Байден смогут поговорить с глазу на глаз, если захотят, поскольку время переговоров двух лидеров не ограничено. Российский президент полностью отказался от протокольной встречи у трапа воздушного судна с властями Швейцарии.

Ранее глава Белого дома Джо Байден прибыл в Женеву без жены, хотя Джилл сопровождала его в европейском турне. После приземления он долго не выходил из самолёта, из-за чего борт с российской делегацией вынужден был сделать несколько кругов над городом.