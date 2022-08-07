Путин пригласил Эрдогана на встречу ШОС в Узбекистане Эрдоган заявил о приглашении Путина на встречу ШОС в Узбекистане

Фото: Xinhua

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что глава России Владимир Путин пригласил его на встречу Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане в сентябре. Турецкий лидер добавил, что российский президент попросил его принять участие во встрече, если есть такая возможность. Он при этом допустил участие Анкары в «шанхайской пятерке», пишут «Известия».

Мы говорим, что хотим или присоединиться к «шанхайской пятерке», или стать наблюдателями в организации и партнерами. К примеру, приходит Китай, с другой стороны придут Саудовская Аравия и Катар. Мы ставим целью быть там вместе с ними, — рассказал Эрдоган.

По его словам, он готов принять участие во встрече и подробно обсудить перспективы.

Западные страны выразили свою обеспокоенность из-за углубления сотрудничества между Россией и Турцией, написала ранее газета Financial Times со ссылкой на источники. Отмечается, что политиков на Западе удивили заявления лидеров двух стран после переговоров в Сочи о намерении расширить сотрудничество в области торговли и энергетики.

По информации издания, Европа пытается донести до Анкары свои опасения по поводу такого расширения сотрудничества между двумя странами. Источник газеты добавил, что в Брюсселе на официальном уровне пока не обсуждался вопрос о возможных ограничительных мерах в отношении Турции из-за укрепления связей с Россией.