Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин прилетел в столицу Казахстана Астану, сообщает пресс-служба Кремля. Российский лидер примет участие в саммите ШОС и проведет ряд двусторонних встреч. Переговоры пройдут 3–4 июля.

Президент России прибыл в столицу Казахстана Астану для участия в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, — говорится в сообщении.

Известно, что лидеры стран — членов ШОС обсудят состояние и перспективы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества в рамках организации и совершенствования ее деятельности. По итогам заседания будут подписаны некоторые важные соглашения. Например Астанинская декларация и другие совместные документы.

Главы стран — членов Шанхайской организации сотрудничества подпишут 24 документа в рамках саммита, который пройдет 4 июля в Астане, заявлял помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков. По его словам, в частности, будет принята традиционная декларация Совета глав государств.

Ранее Ушаков рассказывал, что у Владимира Путина пока не планируется контактов с его сербским коллегой Александром Вучичем. Таким образом он ответил на вопрос о взаимодействии глав государств после появления информации о возможных поставках сербских боеприпасов на Украину.