Путин «прервал» пресс-конференцию Бербок Немецкий телеканал Phoenix прервал трансляцию пресс-конференции Бербок выступлением Путина

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Выступление президента России Владимира Путина прервало пресс-конференцию министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая транслировалась на немецком телеканале Phoenix. Запись мероприятия опубликована на платформе YouTube.

Телеканал внезапно прервал трансляцию совместной пресс-конференции Бербок и главы МИД ЮАР Наледи Пандор. Вместо них на экране появился Путин, выступавший на Соборной площади Кремля.

Глава российского государства во вторник, 27 июня, обратился к подразделениям Министерства обороны РФ, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО с благодарностью за обеспечение законности и порядка во время попытки вооруженного мятежа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что события 24 июня продемонстрировали высокий уровень консолидации общества, политических сил и военных вокруг Путина. По его словам, в Кремле не согласны, что позиции власти после попытки мятежа со стороны ЧВК «Вагнер» пошатнулись. Он подчеркнул, что ультраэмоциональные оценки последних событий не имеют отношения к реальности.