Путин предупредил западных политиков об угрозе возрождения нацизма

Мир стоит на пороге серьёзной угрозы возрождения нацизма. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин.
К этому могут привести действия политиков западных стран, которые в угоду личным интересам заигрывают с радикальными представителями общества.
Думаю, что риск возрождения нацизма есть. Но он не связан с попытками переиначить, переписать историю, вообще это к истории не имеет никакого отношения, — сказал Путин в документальном фильме «Война за память» на телеканале «Россия 1».
Он высказал мнение, что нарастание угрозы неонацизма вызвано решением внутриполитических вопросов в ряде государств, где политическая элита опирается на определённые круги внутри страны и всячески муссируют проблему.
Вместе с тем нельзя недооценивать и попытки ряда стран поставить СССР и нацистскую Германию «на одну доску», подчеркнул президент. По его словам, всё это «проецируется на сегодняшний, на завтрашний день, с тем чтобы Россия чувствовала себя необходимой за что-то оправдываться».
Однако, как писал NEWS.ru, глава государства считает недопустимым ставить россиян в положение людей, которые должны испытывать чувство вины. У России нет и не может его быть, так как Советский Союз потерял 27 млн своих граждан.