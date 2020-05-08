Путин предупредил западных политиков об угрозе возрождения нацизма

https://static.news.ru/photo/8641a3f0-9126-11ea-a5c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Мир стоит на пороге серьёзной угрозы возрождения нацизма. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин.

К этому могут привести действия политиков западных стран, которые в угоду личным интересам заигрывают с радикальными представителями общества.

Думаю, что риск возрождения нацизма есть. Но он не связан с попытками переиначить, переписать историю, вообще это к истории не имеет никакого отношения, — сказал Путин в документальном фильме «Война за память» на телеканале «Россия 1».

Он высказал мнение, что нарастание угрозы неонацизма вызвано решением внутриполитических вопросов в ряде государств, где политическая элита опирается на определённые круги внутри страны и всячески муссируют проблему.

Вместе с тем нельзя недооценивать и попытки ряда стран поставить СССР и нацистскую Германию «на одну доску», подчеркнул президент. По его словам, всё это «проецируется на сегодняшний, на завтрашний день, с тем чтобы Россия чувствовала себя необходимой за что-то оправдываться».

Однако, как писал NEWS.ru, глава государства считает недопустимым ставить россиян в положение людей, которые должны испытывать чувство вины. У России нет и не может его быть, так как Советский Союз потерял 27 млн своих граждан.