Путин предупредил о риске новых мировых эпидемий Путин: риск возникновения в мире новых эпидемий остается высоким

Риск возникновения новых эпидемий в мире и распространение уже известных заболеваний остается высоким, заявил президент России Владимир Путин в телеграмме участникам первой Российско-Африканской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями. По его словам, которые приводит ТАСС, утверждение особенно актуально для стран Африки. РФ, уточнил президент, готова к сотрудничеству с континентом в сфере здравоохранения.

Россия со своей стороны готова к самому активному сотрудничеству [с Африканским континентом] в этой важнейшей отрасли здравоохранения, — заявил в письме глава российского государства.

В начале апреля не менее 91 человека погибли при затоплении рыболовного судна, переоборудованного в паром, в Мозамбике. Корабль потерпел крушение из-за перегрузки. Всего на его борту находились 130 человек, несмотря на то, что он не предназначен для транспортировки пассажиров. Как отмечается, на судне началась паника из-за ложного сообщения о распространении эпидемии холеры, большая часть пассажиров попыталась выбраться на сушу.

Риск развития эпидемий сохраняется в Оренбургской области. По словам специалиста по управлению городским хозяйством, профессора НИУ ВШЭ Сергея Сиваева, причиной тому является наводнение. Эпидобстановку в регионе усугубляет потепление и наличие большого количества животных в частном секторе, уточнил он.