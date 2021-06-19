Путин представит статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны

https://static.news.ru/photo/20e48f4c-d1bf-11eb-9067-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский президент Владимир Путин написал статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны (ВОВ). Материал будет опубликован в одном из ведущих немецких изданий. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» сообщил корреспондент телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.

Журналист уточнил, что 22 июня президент выступит со специальной речью ко Дню памяти и скорби. Кроме того, Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Ранее материалы главы государства уже размещались на страницах различных изданий в России и за рубежом. Так, в 2020 году была опубликована статья «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» в «Российской газете», на сайте президента, а также на английском языке в издании National Interest.

Ранее Путин заявил, что Россия всё чаще сталкивается с попытками оболгать и извратить историю Великой Отечественной войны. Он отметил, что чем сильнее и самостоятельнее Россия, чем последовательнее отстаивает свои национальные интересы, тем больше стремление со стороны её ослабить, дискредитировать ценности, объединяющие общество, извратить то, на чём воспитываются новые поколения граждан.