Путин предсказал, что США сделают попытку заработать на мировом хаосе

Президент России Владимир Путин посчитал, что США сделают попытку заработать на глобальной нестабильности. В подтверждение своего тезиса российский лидер сослался на события Первой и Второй мировой войны. Глава России обратил внимание на стоимость акций компаний военно-промышленного комплекса США, которая с каждым днем становится всё выше, пишет РИА Новости.

США попытаются и заработать на текущей глобальной нестабильности, как это они делали в период Первой и Второй мировых войн, во время своих агрессий против Югославии, Ирака, Сирии и так далее. Глобальные рынки падают, а стоимость акций компаний американского военно-промышленного комплекса только растёт, — заявил Путин.

Президент России также высказался насёт западных санкций. Российский глава посчитал, что западные ограничения — это плата за свободу и право быть независимыми. Путин считает, что США ввели санкции из-за того, что «мы не хотим плясать под чужую дудку» и «жертвовать традиционными ценностями».

Ранее лидеры США и 27 стран — членов Евросоюза обсудили в Брюсселе вопрос введения дополнительных санкций в отношении России. Кроме того, стороны провели переговоры о том, как помешать Москве обойти ранее принятые ограничения. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед саммитом заявил: западным странам необходимо продолжать усиливать давление на Россию в экономическом плане. Действовать надо активнее и делать следует больше именно с экономической точки зрения. В интервью LBC он подчеркнул, что следующие ограничения должны затронуть золотой резерв РФ.