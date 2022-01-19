Путин предложил Раиси обсудить ситуацию в Афганистане

Президент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси (справа) во время встречи.

Президент России Владимир Путин на переговорах в Москве предложил иранскому лидеру Ибрахиму Раиси обсудить ситуацию в Афганистане. Главы государств планируют также затронуть реализацию совместных экономических проектов. Это первый визит Раиси в столицу России с начала его президентского срока.

Сейчас, конечно, и вас, и нас беспокоит ситуация, которая складывается в Афганистане. Мне бы хотелось обсудить все эти вопросы с вами, узнать вашу позицию по этим проблемам, — сказал Путин.

По его словам, Москве важно узнать позицию Тегерана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, переговоры по которой возобновились в начале января.

Кроме того, российский лидер обратил внимание на то, что товарооборот между двумя странами в 2021 году увеличился более чем на 38%, несмотря на пандемию коронавируса.

Ранее Москва и Тегеран подписали протокол, позволяющий упростить условия поездок отдельных категорий граждан России и Ирана. Прежде всего речь шла о предпринимателях, которым обещали получение виз в облегчённом порядке.

Потом из-за пандемии коронавируса российские власти объявили о приостановке выдачи виз гражданам Исламской Республики. Ограничения не коснутся деловых и гуманитарных виз.