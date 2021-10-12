Путин предложил Пашиняну сверить часы перед саммитом СНГ

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном напомнил о предстоящем саммите СНГ и предложил сверить часы в этом направлении. Трансляция переговоров шла на официальной странице ТАСС в YouTube.

Российский лидер поприветствовал армянского премьера и отметил значение личных встреч.

Личные встречи всегда проходят продуктивно для достижения нужного нам результата. Надеюсь, так будет и на этот раз. Разумеется, основным вопросом является урегулирование конфликта в регионе, – сказал Путин.

Пашинян выразил благодарность президенту России. По его словам, частые переговоры с Путиным свидетельствуют о высокой динамике отношений Армении и России. Вместе с тем он подтвердил наличие нерешённых вопросов, связанных с урегулированием Карабахского конфликта.

Карабахский конфликт остается нерешённым, говорить о стабилизации ситуации рано. В его урегулировании и обеспечении безопасности в регионе ключевую роль играет Россия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, — отметил Пашинян.

Стороны договорились обсудить «текущие дела» и вопросы на перспективу.

Саммит СНГ пройдет в Минске 15 октября.

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров Путина и Пашиняна планируется рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Карабаху, а также обсудить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию хозяйственных связей в регионе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.