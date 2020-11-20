Путин предложил координироваться в борьбе с киберпреступностью на базе АТЭС

https://static.news.ru/photo/f0457c82-2b3f-11eb-9120-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин выступил на саммите Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС). Среди прочего, он коснулся темы борьбы с киберпреступлениями.

Российский лидер предложил наладить международную координацию противодействия киберпреступности по линии АТЭС. По словам Путина, государствам — членам международной организации пора подумать о совместной работе в области защиты персональной информации.

На наш взгляд, всё более актуальным становится и взаимодействие государств Азиатско-Тихоокеанского региона, как уже было неоднократно сказано сегодня, в цифровой области, — заметил президент РФ.

Путин подчеркнул актуальность этого вопроса в связи с ростом цифровой экономики во всём мире.

Ранее президент России говорил о глобальных угрозах, связанных с киберпреступностью, на саммите лидеров стран БРИКС, писал NEWS.ru.