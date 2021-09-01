Немецкое издание Der Spiegek опубликовало материал о высказывании папы Римского Франциска о навязывании демократии в мире. Данную фразу понтифик приписал кацлеру Германии Ангеле меркель, но на самом деле её произнёс президент России Владимир Путин.

В время интервью испанской радиостанции COPE, комментируя ситуацию в Афганистане, Франциск заявил , что навязывание демократии и вмешательство извне, вопреки народным традициям, следует прекратить. при этом понтифик перепутал автора фразы. Он заявил, что её произнесла ангела Меркель, в то время как она принадлежит Владимиру Путину. Российский лидер произнёс эти слова в ходе пресс-конференции по итогам встречи с Меркель в Москве.

Данное изречение высоко оценили немецкие читатели.

Правда остается правдой, независимо от того, кто ее озвучивает. Даже если это многих не устраивает, Путин здесь на 100 процентов прав;

Смысл высказывания определяется не именем автора, а его содержанием. Хотя некоторые идеологи видят это по-другому;

Часто стоит прислушаться, когда Путин что-то говорит. Это расширяет кругозор, — написали пользователи в комментариях к материалу.