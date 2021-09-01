«Путин прав»: немцы оценили слова президента РФ о демократии

Немецкое издание Der Spiegek опубликовало материал о высказывании папы Римского Франциска о навязывании демократии в мире. Данную фразу понтифик приписал кацлеру Германии Ангеле меркель, но на самом деле её произнёс президент России Владимир Путин.
В время интервью испанской радиостанции COPE, комментируя ситуацию в Афганистане, Франциск
Данное изречение высоко оценили немецкие читатели.
Правда остается правдой, независимо от того, кто ее озвучивает. Даже если это многих не устраивает, Путин здесь на 100 процентов прав;
Смысл высказывания определяется не именем автора, а его содержанием. Хотя некоторые идеологи видят это по-другому;
Часто стоит прислушаться, когда Путин что-то говорит. Это расширяет кругозор, — написали пользователи в комментариях к материалу.
Ранее Владимир Путин рассказал школьникам о главной мечте всей его жизни.