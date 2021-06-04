Путин познакомится с иностранными партнёрами по производству «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/ceb4b750-c512-11eb-81d9-96000091f725_660.jpg Фото: Юлия Бубнова/ТАСС

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев представит президенту России Владимиру Путину партнёров по производству вакцины «Спутник V». Об этом он заявил в кулуарах Санкт-Петербургского экономического форума (ПМЭФ), сообщает ТАСС.

Сегодня будет очень важное событие с президентом Путиным, на котором мы покажем партнёров по производству вакцины. Это более 20 производителей из 14 стран, которые либо уже производят вакцину, либо будут производить. Они из таких стран, как Индия, Корея, Бразилия, Аргентина, Китай, Сербия, фактически по всему миру, — рассказал Дмитриев.

Он добавил, что все больше стран проявляют интерес к производству вакцины, среди них Венгрия, Вьетнам, Италия, Иран и другие. Дмитриев подчеркнул, что Россия является практически единственным игроком, который предлагает по-настоящему партнёрство по производству вакцин и все страны это понимают. Глава РФПИ добавил, что в пятницу, 4 июня, на ПМЭФ «покажут пару запусков» российского препарата.