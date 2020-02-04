Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что КНР удастся с честью выйти из ситуации с коронавирусом.
Я очень рассчитываю, что наши китайские друзья с честью выйдут из этой тяжёлой ситуации, которая складывается, —
цитируетроссийского лидера РИА Новости.
По мнению Путина, мировая общественность заинтересована в наиболее эффективных методах борьбы с заболеванием. Также ей необходимо знать о результатах, добавил президент.
На утро 4 февраля 2020 года число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончавшихся — 425.
Как ранее писал NEWS.ru, Путин не планирует переносить свой визит в Китай из-за вспышки заболевания. Он отправится в страну во второй половине 2020 года.
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