https://static.news.ru/photo/3901b580-474d-11ea-b178-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что КНР удастся с честью выйти из ситуации с коронавирусом.

Я очень рассчитываю, что наши китайские друзья с честью выйдут из этой тяжёлой ситуации, которая складывается, — цитирует российского лидера РИА Новости.

По мнению Путина, мировая общественность заинтересована в наиболее эффективных методах борьбы с заболеванием. Также ей необходимо знать о результатах, добавил президент.

На утро 4 февраля 2020 года число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончавшихся — 425.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин не планирует переносить свой визит в Китай из-за вспышки заболевания. Он отправится в страну во второй половине 2020 года.