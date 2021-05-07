Путин поздравил страны СНГ, Грузию и Украину с Днём Победы

https://static.news.ru/photo/343450a8-afde-11eb-863b-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил лидеров и граждан Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также жителей Грузии и Украины с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Российский лидер отметил, что в этот день люди с особым чувством гордости и благодарности чтят подвиг наших отцов и дедов, которые плечом к плечу мужественно сражались с врагом и самоотверженно трудились в тылу.

Сегодня наш моральный долг — бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершённые нацистами и их приспешниками, — подчеркнул он.

Путин также выразил уверенность, что традиции братской дружбы и взаимовыручки, которые были закалены в суровые военные годы, остаются незыблемой основой для построения и развития конструктивных и добрососедских отношений.

Президент РФ передал благодарность всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.

Ранее Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поговорили по телефону. Они обменялись поздравлениями по случаю годовщины победы в Великой Отечественной войне.