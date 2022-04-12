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Мир

Путин поздравил Шафира с избранием на пост премьер-министра Пакистана

18:53, 12 апреля 2022
Путин поздравил Шафира с избранием на пост премьер-министра Пакистана Шехбаз Шариф Фото: PID/XinHua/Global Look Press
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Российский лидер Владимир Путин поздравил Шехбаза Шарифа с избранием на пост премьер-министра Пакистана, написали на официальном сайте Кремля. Президент отметил, что отношения между Россией и Пакистаном конструктивны и дружественны. Путин также выразил надежду на то, что избрание кандидатуры Шарифа поспособствует партнёрскому взаимодействию в сфере «афганского урегулирования» и борьбе с международным терроризмом.

Примите искренние поздравления по случаю избрания на пост Премьер-министра Исламской Республики Пакистан. Отношения между нашими государствами носят дружественный, конструктивный характер, — сказано в поздравительной телеграмме Путина.

Ранее национальное собрание (нижняя палата парламента) Пакистана в ночь на 10 апреля проголосовало за вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану. Данное решение поддержали 174 члена депутата при необходимых 172 голосах. В качестве замены Хана рассматривались младший брат Наваза Шарифа Шахбаз, трижды занимавшего пост премьера. Впоследствии за него проголосовали 174 депутата.

Напомним, что кабинет министров Пакистана был распущен 3 апреля, однако Имран Хан продолжил исполнять свои обязанности согласно 224 статье конституции. Роспуск правительства произошёл после того, как вице-спикер нижней палаты парламента Касим Сури отклонил предложение оппозиции о голосовании по вотуму недоверия Хану.

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