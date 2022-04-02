Путин поздравил президента и премьера Армении с 30-летием дипотношений

Президент РФ Владимир Путин поздравил армянского коллегу Ваагна Хачатуряна и премьер-министра Никола Пашиняна с 30-й годовщиной установления дипломатических отношений между двумя странами. Текст поздравительного послания российского лидера опубликован на сайте Кремля. Путин отметил, что Россия и Армения накопили значительный опыт плодотворного сотрудничества на всех направлениях.

Хорошую отдачу даёт координация усилий в рамках ОДКБ, ЕврАзЭС и СНГ, а также взаимодействие в целях обеспечения мира, безопасности и стабильности в Закавказье, — говорится в послании.

Путин добавил, что дальнейшее упрочение союзнических российско-армянских отношений отвечает коренным интересам народов двух стран.

Пашинян, в свою очередь, также направил поздравительную телеграмму президенту России. В ней он указал, что за прошедшие десятилетия двусторонние отношения были подняты на самый высокий уровень союзнического взаимодействия.

Глава армянского правительства особо отметил усилия России и личный вклад Владимира Путина в достижение прекращения огня в Карабахе, а также в дело обеспечения благоприятных условий жизни в этом регионе.

В конце марта Путин провёл телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили развитие ситуации вокруг Карабаха.