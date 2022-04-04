Путин поздравил президента Сербии Вучича с победой на выборах

Президент России Владимир Путин направил Александру Вучичу поздравительную телеграмму в честь его победы на президентских выборах в Республике Сербия, сообщила пресс-служба Кремля. Глава российского государства отметил, что результаты голосования показывают высокий уровень поддержки сербскими гражданами курса Александра Вучича в сфере актуальных социально-экономических задач и ведения независимой внешней политики.

Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет и впредь способствовать упрочению отношений стратегического партнёрства, существующих между нашими странами. Это, несомненно, отвечает интересам братских народов России и Сербии, — отметил в поздравлении глава России.

Вучич ранее заявил, что страна будет стремиться сохранить партнёрские и дружеские отношения с Россией. Он отметил, что в Сербии никто никогда не исключит Достоевского из школ. По его словам, никто не исключит из оперы Чайковского, потому что это не имеет никакого смысла. По словам президента, Сербия продолжит проводить политику военного нейтралитета, которая получила огромную поддержку, и не будет вступать ни в один военный союз.

Ранее глава Сербии признался, что ему легче общаться с российским президентом Владимиром Путиным, чем с американским лидером Джо Байденом. По его словам, перед встречей с главой России меньше напряжения из-за отсутствия давления по вопросу Косово. Он также отметил, что всего провёл 19 встреч с Путиным.