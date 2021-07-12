Путин поздравил Орбана с победой на парламентских выборах в Венгрии

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Мэр Чернигова Владислав Атрошенко раскритиковал действия военных и правительство Украины в ходе российской спецоперации. С его слов, необходимо «проанализировать хронометраж действий» руководителей силовых ведомств, заявил он в эфире телеканала «Украина 24».

Нужно детально проанализировать хронометраж действий — что делали руководители отдельных силовых структур во время спецоперации. Это нужно непредвзято расследовать, — заявил черниговский губернатор. Кроме того, Атрошенко призвал текущее правительство Украины...