Путин поздравил Орбана с победой на парламентских выборах в Венгрии
Путин поздравил Орбана с победой его коалиции на выборах в парламент Венгрии
Вячеслав Душин
Вячеслав Душин
12:44, 04 апреля 2022
Виктор ОрбанФото: VICTOR LERENA/EPA/ТАСС
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Президент РФ Владимир Путин направил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану телеграмму, в которой поздравил с победой его партийной коалиции на выборах в парламент страны, сообщает пресс-служба Кремля. Российский лидер также выразил уверенность, что «несмотря на непростую международную обстановку, дальнейшее развитие двусторонних партнёрских связей в полной мере отвечает интересам народов России и Венгрии».
Президент Российской Федерации Владимир Путин направил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану поздравительную телеграмму по случаю победы возглавляемой им партийной коалиции на выборах в Государственное собрание Венгрии, — говорится в сообщении.
Ранее Орбан объявил о победе альянса «Фидес» — Христианско-демократическая народная партия (ХДНП) на парламентских выборах. Политик назвал это достижение «незабываемым».
Впоследствии Орбан назвал президента Украины Владимира Зеленского противником венгерской правящей партии «Фидес». В чёрном списке также оказался американский миллиардер Джордж Сорос.