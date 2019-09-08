Ким Чен Ын и Владимир Путин Ким Чен Ын и Владимир Путин Фото: Russian Presidency/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский президент Владимир Путин направил поздравления северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну по случаю 71-й годовщины образования КНДР. В телеграмме он особо отметил, что отношения между странами носят дружественный характер.

Уверен, что дальнейшее развитие двустороннего диалога и сотрудничества на разных направлениях отвечает коренным интересам наших народов, идёт в русле упрочения безопасности и стабильности на полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом, — цитирует текст правительственного послания Life.

Российский лидер пожелал Ким Чен Ыну здоровья, а стране — процветания и благоденствия.

Ранее News.ru писал, что Северная Корея может отказаться от проведения военного парада в день 71-й годовщины со дня основания государства. Об этом сообщило Министерство объединения Республики Корея. Традиционно национальные праздники в Пхеньяне отмечают парадами, на которых представляют новейшее оружие. В этом году в КНДР обойдутся без подобных мероприятий.

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