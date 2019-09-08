https://static.news.ru/photo/89b3f6d4-d2c5-11e9-8803-fa163e074e61_660.jpgКим Чен Ын и Владимир ПутинФото: Russian Presidency/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Российский президент Владимир Путин направил поздравления северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну по случаю 71-й годовщины образования КНДР. В телеграмме он особо отметил, что отношения между странами носят дружественный характер.
Уверен, что дальнейшее развитие двустороннего диалога и сотрудничества на разных направлениях отвечает коренным интересам наших народов, идёт в русле упрочения безопасности и стабильности на полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом, — цитирует текст правительственного послания Life.
Российский лидер пожелал Ким Чен Ыну здоровья, а стране — процветания и благоденствия.
Ранее News.ru писал, что Северная Корея может отказаться от проведения военного парада в день 71-й годовщины со дня основания государства. Об этом сообщило Министерство объединения Республики Корея. Традиционно национальные праздники в Пхеньяне отмечают парадами, на которых представляют новейшее оружие. В этом году в КНДР обойдутся без подобных мероприятий.