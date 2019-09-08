Фото: Russian Presidency/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Немецкий детектив Йозеф Реш готов предоставить властям Малайзии информацию о крушении малайзийского Boeing над Донбассом. Об этом он сообщил после заявления премьера страны Махатхира Мохаммада о заинтересованности собранными данными.

Мы исходим из того, что малайзийское правительство лично обратится к нам через собственное посольство или уполномоченного адвоката, — заявил он в интервью РИА Новости. Ранее премьер Малайзии подтвердил, что готов...