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Путин поздравил Берлускони с 85-летием

13:33, 29 сентября 2021
Путин поздравил Берлускони с 85-летием Президент РФ Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин по телефону поздравил бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони с 85-летием. Российский лидер отметил личный вклад именинника в развитие отношений двух стран. Об этом говорится на сайте Кремля.

Также Путин направил Берлускони поздравительную телеграмму по случаю дня рождения. Российский лидер пожелал экс-премьеру Италии крепкого здоровья и благополучия.

Проблемы со здоровьем у итальянского политика в последнее время возникают всё чаще. С начала 2021 года он попадал в больницу уже несколько раз. При этом Берлускони до сих пор активно участвует в политической жизни страны, являясь лидером партии правого толка «Вперёд, Италия».

В последний раз политика госпитализировали 1 сентября. Тогда Берлускони в очередной раз поступил в больницу на обследование. Через несколько дней адвокат политика Федерико Чеккони сообщил, что Берлускони не может вести активный образ жизни и участвовать в судебных заседаниях из-за сердечной аритмии.

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