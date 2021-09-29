Путин поздравил Берлускони с 85-летием

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони с 85-летием. Российский лидер отметил личный вклад именинника в развитие отношений двух стран. Об этом говорится на сайте Кремля.

Также Путин направил Берлускони поздравительную телеграмму по случаю дня рождения. Российский лидер пожелал экс-премьеру Италии крепкого здоровья и благополучия.

Проблемы со здоровьем у итальянского политика в последнее время возникают всё чаще. С начала 2021 года он попадал в больницу уже несколько раз. При этом Берлускони до сих пор активно участвует в политической жизни страны, являясь лидером партии правого толка «Вперёд, Италия».