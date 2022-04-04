Путин поздравил Алиева с 30-летием дипотношений

Президент России Владимир Путин поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с 30-летием установления дипломатических отношений между государствами. В поздравительном письме, опубликованном на сайте Кремля, российский лидер подчеркнул, что за прошедшие десятилетия удалось сделать многое для развития двусторонних связей, которые основаны на добрых традициях дружбы и взаимного уважения.

Расширяется конструктивный политический диалог, плодотворное сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах, — говорится в тексте поздравления.

Путин также подчеркнул, что стороны, опираясь на трёхсторонние договорённости, прилагают усилия для упрочения стабильности и безопасности в Закавказском регионе. Особое внимание глава государства уделил и прописанной в феврале Декларации о союзническом взаимодействии между Москвой и Баку.

Нынешний год ознаменован важным достижением — подписанием Декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном. Уверен, что вывод двусторонних отношений на новый, качественно более высокий уровень отвечает коренным интересам наших народов, — отметил российский лидер.

Ранее Путин поздравил армянского коллегу Ваагна Хачатуряна и премьер-министра Никола Пашиняна с 30-й годовщиной установления дипломатических отношений между двумя странами. Российский лидер отметил, что Россия и Армения накопили значительный опыт плодотворного сотрудничества на всех направлениях.