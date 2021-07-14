Путин поучаствует в виртуальной встрече лидеров стран АТЭС

Президент России Владимир Путин в пятницу, 16 июля, примет участие в виртуальной встрече лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Онлайн-встреча состоится под председательством Новой Зеландии. Большинство мероприятий форума в 2021 году будет проходить в формате видеоконференций.

Ранее Песков сообщил, что Путин не расписывается за выбор украинского народа. Он отметил, что украинцы голосуют за политиков с определёнными обещаниями. В своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» российский лидер говорит о том, что, к великому сожалению, руководство Украины приходит к власти с одними лозунгами, с одними обещаниями, с одними ориентировками, далее в реальности проводится совсем другая линия.

На Украине раскритиковали статью Путина. Министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко заявил, что она не отличается особой оригинальностью, а историю начали переписывать ещё русские цари.