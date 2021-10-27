Путин поручил «Газпрому» повысить объёмы газа в европейских хранилищах

Президент России Владимир Путин обратился к главе «Газпрома» Алексею Миллеру с просьбой начать работу по повышению объёма газа в европейских хранилищах. Это должно произойти после завершения закачки газа в подземные хранилища в России, сообщает ТАСС.

Алексей Борисович, я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 7 или 8 ноября, начать плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе — в Австрии и в Германии, — заявил глава государства во время совещания по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала.

Президент отметил, что это позволит «надёжно, стабильно, ритмично» выполнять контрактные обязательства компании перед европейскими партнерами в осенне-зимний период. А также создаст более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом.

Ранее Ангела Меркель заверила лидеров стран Евросоюза, что Россия увеличит запасы газа в хранилищах Германии.

До этого сопредседатель немецкой партии «Союз-90/Зелёные» Роберт Хабек призвал власти ФРГ обсудить с Москвой энергетический кризис в ЕС. Он заявил, что РФ ограничивает поставки газа и необходимо изменить это путём переговоров.