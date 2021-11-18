Путин поручил эвакуировать россиян из Афганистана

Три самолета военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России по поручению президента РФ Владимира Путина вылетели с аэродрома Чкаловский для эвакуации из Афганистана более 380 россиян и граждан других стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России. В последнее время ситуация в Афганистане обострилась из-за участившихся случаев террористических актов.

Для осуществления вывоза создана авиационная группировка из трех самолётов военно-транспортной авиации, которые в кратчайшие сроки вылетели с аэродрома Чкаловский, — говорится в сообщении.

Помимо россиян самолёты Ил-76 доставят в РФ граждан Белоруссии, Киргизии, Армении, Украины и Афганистана. В каждом из них находятся военные врачи для оказания необходимой медицинской помощи. Также отмечается, что самолёты ВКС РФ доставили в Афганистан более 36 тонн гуманитарного груза.

В сентябре -— ноябре в ряде провинций Афганистана, включая Кабул, произошло сразу несколько взрывов. Так, 17 ноября мощный взрыв прогремел в западной части Кабула, а до этого взрывное устройство сработало в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз. Жертвами атаки смертника стали не менее 150 человек. Ответственность за некоторые из этих инцидентов взяли боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Россия многократно выражала обеспокоенность из-за ситуации с безопасностью в Афганистане. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что существует угроза распространения из Афганистана в соседние страны террористической и наркотической угрозы. По его словам, в Москве рассчитывают, что с угрозами справятся боевики «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России), дававшие подобные обещания.