Путин пообещал оказать максимальную поддержку в поисках президента Ирана Посол Джалали: Путин пообещал сделать все для оказания помощи в поисках Раиси

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин пообещал оказать всю возможную поддержку в поисках вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси, заявил посол исламской республики в Москве Казем Джалали после встречи с российским лидером, передает агентство IRNA. По его словам, в РФ опечалены произошедшей катастрофой.

На этой встрече господин Путин сначала обратился ко мне и сказал, что мы (Россия — ред. NEWS.ru) очень опечалены катастрофой с вертолетом в Иране и что мы сделаем все необходимое, чтобы помочь, — подчеркнул дипломат.

Ранее колумнист американского журнала Atlantic Араш Азизи написал, что Ибрахим Раиси погиб при крушении вертолета в горах. Однако официальных заявлений на этот счет не поступало, уточнил он. Власти исламской республики якобы в курсе этой информации, обратил внимание журналист. При этом правительство страны ищет способ сообщить новость, не вызвав хаос, констатировал колумнист.

Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. На место чрезвычайного происшествия были направлены спасатели, однако поиски осложнились туманом и рельефной местностью. Всего в составе президентского кортежа было три борта, два вертолета благополучно достигли цели.