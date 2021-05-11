Путин пообещал Эрдогану обеспечить Турцию «Спутником V»

https://static.news.ru/photo/e89df8dc-b30d-11eb-b09e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин подтвердил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану готовность Москвы обеспечить поставки в республику вакцины от коронавируса «Спутник V». Разговор состоялся по телефону, сообщила пресс-служба Кремля.

Уточняется, что в ближайшие дни российскую столицу посетит делегация из Анкары для более детального обсуждения этого вопроса.

Путин подтвердил готовность российской стороны обеспечить поставки в Турцию вакцины «Спутник V», — сообщила пресс-служба Кремля.

Главы государств также обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, сказано в сообщении.

Несколькими днями ранее Эрдоган сообщил, что договорился с Путиным о том, что в республике начнётся совместное производство препарата «Спутник V». Создание препарата на территории страны планируется наладить на втором этапе, после того, как поступит значительное количество доз из России.

Уже в сентябре-октябре турецкие специалисты рассчитывают завершить разработку собственной вакцины от коронавирусной инфекции.

Вакцинация в Турции началась в январе. Сначала республика использовала препарат CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech. С марта в государстве начали применять вакцину Pfizer/BioNTech. 30 апреля Минздрав республики одобрил российский «Спутник V» для экстренного использования.