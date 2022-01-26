Путин пообещал, что Москва посоревнуется с Римом за проведение ЭКСПО-2030

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами ведущих итальянских компаний в режиме видеосвязи пообещал, что Москва посоревнуется с Римом за право принять ЭКСПО-2030. Президент добавил, что Москва уже подала заявку на проведение всемирной выставки. Кадры со встречи были показаны в эфире телеканала «Россия 24» и выложены на YouTube.

Москва выдвинула свою кандидатуру на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2030. Мы знаем, что Рим также является городом-кандидатом. При этом Италия уже проводила такие мероприятия. Мы посоревнуемся с вами, посоревнуемся, — сказал Путин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что инфраструктура столицы России готова к проведению международной выставки ЭКСПО-2030, если Москва выиграет соответствующий конкурс. По словам мэра, для проведения выставки будет выделена территория в подмосковном Внуково.

Собянин также поблагодарил Путина за то, что он поддержал заявку Москвы об участии в конкурсе на проведение ЭКСПО-2030. Несмотря на большую конкуренцию, российская сторона готова побороться за победу в нём, поскольку у неё есть опыт по подготовке подобных масштабных мероприятий, в частности Олимпиады и чемпионата мира.