Путин похвалил Китай за успехи в борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/17fbecfc-28d4-11eb-96b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shen Bohan/XinHua/Global Look Press

Президент России Владимир Путин высоко оценил успехи КНР в борьбе с коронавирусной инфекцией. Он привёл Китай в пример другим странам.

Во вторник, 17 ноября, российский лидер выступил на саммите БРИКС. Он поздравил китайского коллегу Си Цзиньпина с тем, как в Поднебесной выстроена работа по борьбе с пандемией.

Всем известно, что Китай первым столкнулся с угрозой коронавирусной инфекции и продемонстрировал всему миру, что с этим можно успешно бороться, — подчеркнул Путин.

Как ранее писал NEWS.ru, президент РФ обратил внимание на успехи в этом направлении и в других странах — участницах БРИКС. По его словам, в рамках договорённости о совместной работе по вопросам противодействия распространению инфекционных заболеваний государства БРИКС сформировали систему раннего предупреждения эпидемии, поэтому в период пандемии коронавируса им «было на что опереться».

По данным на утро 17 ноября, в России зафиксировано 22 410 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки. В общей сложности с начала пандемии коронавирусом заразились 1 971 013 россиян, 1 475 904 из них вылечились. Жертвами инфекции стал 33 931 человек.