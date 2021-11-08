Песков раскрыл подробности телефонного разговора Путина с главой ЦРУ

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с директором ЦРУ Уильямом Бёрнсом. Стороны обсудили двусторонние отношения и региональные конфликты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

Да, такой разговор имел место по телефону. Двусторонние отношения, кризисная ситуация в дипломатической практике, обмен мнениями по региональным конфликтам, — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Путин и Бёрнс также затронули вопросы кибербезопасности.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что директор ЦРУ Уильям Бёрнс приезжал в Москву без предупреждения, чтобы напомнить о недопустимости действий против Украины. Отмечается, что после визита в Россию он звонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы «умерить напряжённость» между Киевом и Москвой.

Бёрнс был в Москве 2–3 ноября. У него состоялись встречи с секретарём Совбеза Николаем Патрушевым и директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.