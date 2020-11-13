Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главами Азербайджана и Армении — Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. Об этом сообщила пресс-служба российского лидера.
В ходе очередных телефонных контактов <...> обсуждены практические аспекты реализации договорённостей, зафиксированных в трёхстороннем заявлении по Нагорному Карабаху от 9 ноября, — говорится на сайте Кремля.
При этом Путин выразил удовлетворение, что режим прекращения огня соблюдается, а обстановка на линии соприкосновения достаточно спокойная. Также российский лидер обратил внимание Алиева на то, что в районах, которые возвращаются Азербайджану, расположены христианские храмы и монастыри.
[Путин] подчеркнул важность обеспечения сохранности и нормальной церковной жизнедеятельности этих святынь, — отмечено в сообщении.
Алиев выразил понимание. Он подчеркнул, что именно в таком ключе будет действовать азербайджанская сторона.
В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Россия, согласно договорённостям, направила в регион около двух тысяч солдат-миротворцев.
Ранее NEWS.ru сообщал, что уже 42 самолёта с военнослужащими из РФ отправились в Нагорный Карабах для реализации миротворческой миссии.