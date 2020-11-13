Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/36b45c16-26a3-11eb-8f40-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главами Азербайджана и Армении — Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. Об этом сообщила пресс-служба российского лидера.

В ходе очередных телефонных контактов <...> обсуждены практические аспекты реализации договорённостей, зафиксированных в трёхстороннем заявлении по Нагорному Карабаху от 9 ноября, — говорится на сайте Кремля.

При этом Путин выразил удовлетворение, что режим прекращения огня соблюдается, а обстановка на линии соприкосновения достаточно спокойная. Также российский лидер обратил внимание Алиева на то, что в районах, которые возвращаются Азербайджану, расположены христианские храмы и монастыри.

[Путин] подчеркнул важность обеспечения сохранности и нормальной церковной жизнедеятельности этих святынь, — отмечено в сообщении.

Алиев выразил понимание. Он подчеркнул, что именно в таком ключе будет действовать азербайджанская сторона.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Россия, согласно договорённостям, направила в регион около двух тысяч солдат-миротворцев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что уже 42 самолёта с военнослужащими из РФ отправились в Нагорный Карабах для реализации миротворческой миссии.