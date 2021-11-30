16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Путин поддержал решение Байдена баллотироваться на новый президентский срок

15:40, 30 ноября 2021
Путин поддержал решение Байдена баллотироваться на новый президентский срок Президент США Джо Байден Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Президент России Владимир Путин поддержал решение американского лидера Джо Байдена баллотироваться на новый президентский срок. Он считает, что глава Белого дома поступил верно. Об этом глава государства заявил на инвестиционном форуме «Россия зовет!», который транслирует телеканал «Россия 24».

То, что президент Байден объявил о своём возможном переизбрании, полагаю, что он сделал абсолютно правильно. Потому что если сейчас уже начать готовиться к выборам в США, то управляемость страной в значительной степени пострадает. Поэтому президент США абсолютно не нуждается в моих оценках, но думаю, что поступил абсолютно верно, — отметил Путин.

Ранее Байден и представители его ближайшего окружения заверили сторонников в планах политика баллотироваться на второй срок в 2024 году. Одним из объяснений появления таких заявлений газета The Washington Post назвала падающий рейтинг американского лидера.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что Байден действительно хочет переизбраться на второй срок.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео