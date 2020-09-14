Путин поддержал инициативу Лукашенко о конституционной реформе в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/10565608-f6b2-11ea-8e40-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу белорусского лидера Александра Лукашенко о проведении конституционной реформы в Белоруссии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Президент Путин поддержал инициативу президента Белоруссии Лукашенко по проведению конституционной реформы, — цитирует его ТАСС.

По словам Пескова, Лукашенко заявил, что создаст для этого рабочую структуру. Кроме того, он пообещал запустить этот полноформатный процесс конституционных изменений.

О новой конституции бессменный руководитель Белоруссии говорит с 2018 года. В июне 2020-го он заявил, что новая редакция Основного закона будет подготовлена в течение двух лет, при этом ещё до его принятия будут сделаны шаги по передаче полномочий на уровень местной власти. Он также отмечал, что предложенные ему ранее варианты конституционной реформы пришлось отмести как «недостаточно решительные».

9 августа в стране прошли президентские выборы, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко. Итоги голосования обернулись массовыми акциями протеста и забастовками, которые продолжаются до сих пор. Их участники считают, что результаты были сфальсифицированы. Люди требуют проведения новых честных выборов и отставки главы государства.

Как писал NEWS.ru, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова уже назвала разговоры Лукашенко о новой конституции манипуляцией, которая делается, чтобы задобрить протестующих.