Раскрыты детали переговоров Путина и Эрдогана по Карабаху

Президент РФ Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые прошли 29 сентября в Сочи, подчеркнул необходимость компромиссных решений по Карабаху. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

С российской стороны была подчёркнуто, что стороны должны искать компромиссное решение по делимитации границы и по развитию транспортной инфраструктуры, — сказал он.

По словам представителя Кремля, главы государств также выразили приверженность прежним договорённостям по Сирии, включая необходимость вытеснения террористических элементов из Идлиба. Говоря об итогах встречи, Песков отметил, что это были весьма конструктивные, своевременные и нужные контакты, очень полезные для двух сторон.

Ранее Путин отметил работу Центра по контролю за прекращением огня в Карабахе. По его мнению, это сотрудничество РФ и Турции является серьёзной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение в регионе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.