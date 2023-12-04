Путин поборется с Тейлор Свифт за звание человека года Time включил Владимира Путина в шорт-лист претендентов на звание человека года

Фото: Kremlin.ru

Американский журнал Time включил президента России Владимира Путина в шорт-лист претендентов на звание человека года. Также в этот список попали лидер КНР Си Цзиньпин, британский король Карл III и певица Тейлор Свифт. В случае с Путиным редакция сослалась на попытку мятежа со стороны ЧВК «Вагнер» летом 2023 года.

Путин столкнулся с кратковременной угрозой своей власти в 2023 году во время [мятежа] «Вагнера», но в конце концов его влияние только усилилось, поскольку группа наемников отступила, когда президент Белоруссии Александр Лукашенко заключил сделку. (Евгений Пригожин, лидер группы «Вагнер», позже погиб в авиакатастрофе.) Путин был признан человеком года по версии TIME в 2007 году и неоднократно попадал в список TIME100, в том числе в 2022 году, — пояснила редакция внесение Путина в шорт-лист.

Также в шорт-листе оказались председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, бывший генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, бастующие голливудские сценаристы и актеры, Дональд Трамп и Барби.

Путин уже появлялся в шорт-листе «Человек года» журнала Time в 2018 году. Тогда в список вошел Дональд Трамп. До этого оба уже получали звание: Путин был человеком года Time в 2007 году, Трамп — после победы на выборах в 2016 году.