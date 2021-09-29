Путин поблагодарил Эрдогана за позицию по строительству «Турецкого потока»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что мир на Ближнем Востоке зависит от отношении Анкары и Москвы. Такое заявление он сделал в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи, пишет ТАСС.

По его словам, укрепление взаимоотношений двух стран принесёт большую пользу. Наши совместные шаги в Сирии имеют большое значение. Мир в этом регионе зависит от российско-турецких отношений, — подчеркнул политик. 29...