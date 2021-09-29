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Путин поблагодарил Эрдогана за позицию по строительству «Турецкого потока»

14:21, 29 сентября 2021
Путин поблагодарил Эрдогана за позицию по строительству «Турецкого потока» Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин на переговорах в Сочи выразил благодарность турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану за его позицию по строительству «Турецкого потока». Российский лидер напомнил, что этот проект работает в полном объёме. Об этом сообщает ТАСС.

Путин подчеркнул, что Турция всё время придерживалась последовательной позиции по строительству «Турецкого потока». По его словам, эта газопроводная система отвечает интересам двух стран.

Сейчас, когда мы наблюдаем достаточно сложные турбулентные процессы на европейском газовом рынке, Турция чувствует себя абсолютно уверенно и стабильно, — сообщил Путин.

Ранее сообщалось, что сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство газопровода-перемычки между своими странами в рамках проекта «Турецкий поток». Теперь Венгрия сможет получать газ через Чёрное море и Балканы, минуя Украину.

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