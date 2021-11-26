Путин поблагодарил Алиева за внимание к русскому языку

Президент России Владимир Путин в ходе встречи выразил благодарность лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву за поддержку русского языка в республике. 26 ноября в Сочи проходят трёхсторонние переговоры российского лидера, его азербайджанского коллеги и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Встреча приурочена к годовщине подписания трёхстороннего заявления о прекращении огня и военных действий в зоне карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года.

Хочу вас поблагодарить за то внимание, которое вы уделяете развитию русского языка, поддержанию, — 304 школы или даже больше... 340 преподают русский язык, 34% школьников Азербайджана учатся так или иначе на русском языке, — сказал Путин в ходе переговоров в Сочи.

Ранее Путин на встрече с Алиевым также заявил, что российские миротворцы играют позитивную роль в Карабахе. По его словам, в зоне ответственности «голубых касок» не было зафиксировано серьёзных инцидентов.

В МИД России констатировали, что договорённости, зафиксированные в трёхстороннем заявлении по Карабаху, в целом выполняются. Российская сторона отметила приверженность Баку и Еревана дальнейшей реализации и неукоснительному соблюдению всех положений документа.